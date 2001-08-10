Сахалинцев и курильчан приглашают к участию в Международном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтеры Победы запускают Международный конкурс "Внуки Победы. Сталинград". Победители конкурса соберутся в 2023 году в городе-герое Волгоград и организуют мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Участниками проекта станут потомки победителей Сталинградской битвы, а также добровольцы ВОД "Волонтёры Победы", активно занимающиеся сохранением исторической памяти о событиях коренного перелома Великой Отечественной войны. В процессе подготовки к слету через конкурсный отбор будут выбраны 100 добровольцев, которые примут участие в Международном слете "Внуки Победы. Сталинград" и станут соорганизаторами ключевых событий 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф и выполнить конкурсное задание, а именно рассказать о своем Герое, принимавшем участие в Сталинградской битве, или почему именно ты достоин победы в конкурсе. К участию приглашаются люди, неравнодушные к истории, старше 18 лет. Заявки принимаются до 20 декабря.

Уникальность проекта заключается в проведении конкурса и дальнейшего слета для прямых потомков Героев в городе-герое Волгограде в период празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Победители конкурса пройдут обучающую программу, включающую в себя мероприятия образовательной и культурно-досуговой направленности. Организатором Международного конкурса "Внуки Победы. Сталинград" выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробнее о конкурсе на сайте: волонтёрыпобеды.рф.