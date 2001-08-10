Сахалинцев и курильчан приглашают к участию в Международном конкурсе "Внуки Победы. Сталинград"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Волонтеры Победы запускают Международный конкурс "Внуки Победы. Сталинград". Победители конкурса соберутся в 2023 году в городе-герое Волгоград и организуют мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Участниками проекта станут потомки победителей Сталинградской битвы, а также добровольцы ВОД "Волонтёры Победы", активно занимающиеся сохранением исторической памяти о событиях коренного перелома Великой Отечественной войны. В процессе подготовки к слету через конкурсный отбор будут выбраны 100 добровольцев, которые примут участие в Международном слете "Внуки Победы. Сталинград" и станут соорганизаторами ключевых событий 80-летия Победы в Сталинградской битве.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф и выполнить конкурсное задание, а именно рассказать о своем Герое, принимавшем участие в Сталинградской битве, или почему именно ты достоин победы в конкурсе. К участию приглашаются люди, неравнодушные к истории, старше 18 лет. Заявки принимаются до 20 декабря.
Уникальность проекта заключается в проведении конкурса и дальнейшего слета для прямых потомков Героев в городе-герое Волгограде в период празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве. Победители конкурса пройдут обучающую программу, включающую в себя мероприятия образовательной и культурно-досуговой направленности. Организатором Международного конкурса "Внуки Победы. Сталинград" выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подробнее о конкурсе на сайте: волонтёрыпобеды.рф.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:35 16 Декабря Житель Амурской области решил передать свой Hummer в зону СВО
14:24 16 Декабря Южно-сахалинский спортивный клуб "Твой мир" поддержал мобилизованных сахалинцев
14:01 16 Декабря В Южно-Сахалинске временно приостановят выдачу разрешений на земельные работы через МФЦ
- 14:30 16 Декабря В администрацию Южно-Сахалинска требуется директор департамента по физкультуре и спорту
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
Выбор редакции
- 11:50 9 Декабря В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?