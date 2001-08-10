Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2022
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16:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Житель Амурской области решил передать свой Hummer в зону СВО

Житель Амурской области решил передать свой Hummer в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Мазановского района решил передать в зону СВО автомобиль Hummer, пишет ИА "Порт Амур". По сообщениям информационного агентства, такая информация появилась на странице главы района Михаила Пивня, где есть и фото автомобиля,

Имя мецената не сообщается. Подписчики главы поддержали благотворителя.

"Молодец! Уважение к таким людям!", прокомментировала одна из пользователей соцсети.

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