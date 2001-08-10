В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья благоустроенные квартиры получили 532 человека. Совсем скоро новоселье отметит семья Метраковских, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Восьмиквартирный дом на Невельской 17А, где проживают южносахалинцы, был признан аварийным и включен в программу переселения. Как рассказала Ирина Метраковская, деревянный дом очень холодный, поэтому новое жилье южносахалинцы ждали с нетерпением. Перед переездом в жилой комплекс на ул. Смирнова, 3 семья Метраковских решила осмотреть квартиру совместно с представителями администрации города и застройщика.

- Квартира очень нравится: светло, высоко, очень красивый вид из окна. Сын уже выбрал себе комнату. Сказал, что и где будет находиться. Мы очень рады! Надеемся, что уже очень скоро мы сюда переедем и будем здесь жить. Мы уже ездили по магазинам, мебель смотрели, планируем что и где поставить. Хочется, чтобы все было красиво, модно, современно, - рассказала Ирина Метраковская.

Как отметили в МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска», работа с каждым южносахалинцем, чье жилье признано аварийным, проходит в индивидуальном порядке. Специалисты учреждения выезжают на объект и совместно с застройщиком осматривают квартиры, фиксируют замечания и передают их строительной компании. Обычно они устраняются максимально быстро. После проходит повторный осмотр и приемка квартиры уже вместе с будущими новоселами.

Добавим, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья находится на контроле мэра Сергея Надсадина. В 2022 году по программе переселения из аварийного жилищного фонда запланировано расселить 9609,4 кв.м. жилого фонда.