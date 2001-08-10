Южно-сахалинский спортивный клуб "Твой мир" поддержал мобилизованных сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К акции "Сопричастность" присоединились участники спортивного клуба "Твой мир". Вещи, связанные своими руками, сладости и не только коллектив передал в пункт сбора гуманитарной помощи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы дружно приняли участие в таком важном проекте, как «Сопричастность». Считаем, что помощь нашим военным нужно оказывать обязательно. Вот, собрали нужные вещи - хочется порадовать ребят в преддверии Нового года. Пусть они будут в тепле, одна наша участница прекрасно вяжет - передаем носки, кофты, балаклавы, - рассказывает президент южно-сахалинского спортивного клуба инвалидов «Твой мир» Игорь Се.
- Пусть мобилизованные сахалинцы, получив от нас посылки, собранные с душой, знают - мы их поддерживаем и ждем с победой, верим в них, - делится участник клуба Алексей Безруков.
Масштабная акция в Южно-Сахалинске коснулась многих - практически ежедневно гуманитарную помощь военнослужащим и мобилизованным горожанам оказывают неравнодушные жители, коллективы детских садов и школ, предприятия.
Напомним, проект «Сопричастность» инициирован региональным отделением партии «Единая Россия». В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии, секретарем которого является мэр Сергей Надсадин.
В областном центре открыты пункты сбора гуманитарной помощи: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничная, 34.
Кроме того, при штабе общественной поддержки работает горячая линия. По телефону 8-924-881-68-01 можно задать вопросы о помощи военнослужащим, уточнить какие конкретно вещи и медикаменты нужны бойцам в зоне СВО. Звонки принимаются с 9.00 до 19.00, ежедневно, без выходных.
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