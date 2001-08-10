В Южно-Сахалинске временно приостановят выдачу разрешений на земельные работы через МФЦ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" информирует, что в офисах МФЦ с 19 декабря приостановят прием заявлений на выдачу разрешений на проведение земляных работ. Услуга снова будет доступна сразу после новогодних каникул с 9 января 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На этот период физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели могут воспользоваться иными способами предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ»:
- подать заявление в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области.
- лично по предварительной записи на прием по адресу: пр. Мира, 64-А, каб. 102.
Напомним, что работы, связанные с нарушением земель, разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии разрешения на проведение земляных работ.
За нарушение требований правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5 предусмотрена административная ответственность.
Более подробную информацию можно получить в уполномоченном органе по телефону 300-725 (доб. 2, 3, 4, 5).
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