Тихоокеанское
информационное агентство
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В Охинском районе утром 16 декабря закрыли для проезда дорогу
11:48, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открываются елочные базары

В Южно-Сахалинске открываются елочные базары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице начали работу елочные базары. Торговля хвойными деревьями на 7 муниципальных площадках продлится до 31 декабря включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По результатам открытого конкурса право на размещение нестационарных торговых площадок получило ООО «Терра Лайн». Администрацией Южно-Сахалинска определены следующие места продажи елок:

- ул. Тихоокеанская, в районе дома № 17г;

- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничной, в районе дома № 26;

- северная сторона ул. Сахалинской, с южной стороны здания № 86;

- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны гимназии им. А.С. Пушкина;

- ул. Сахалинская, в районе здания № 85;

- западная сторона ул. Железнодорожной, южнее здания № 168/2.

Кроме этого, южносахалинцы могут приобрести главный символ Нового года на территории ярмарочной площадки возле Дома Торговли (пр. Мира, 106а).

 

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