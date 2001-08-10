Светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной в Южно-Сахалинске переведен в мигающий режим
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В желтый мигающий режим переведен новый светофор, расположенный на пересечении улиц Ленина и Авиационной. Ориентировочно с понедельника его планируется ввести в работу. О точной дате будет сообщено дополнительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С сегодняшнего дня, с 10.00 до 9.00 19 декабря будет закрыт для проезда перекресток улиц Украинской и Карьерной. Ограничение движения связано с восстановлением дорожного покрытия. Объезд участка организован с северной стороны перекрестка.
С 8.00 23 декабря до 18.00 25 декабря для движения автотранспорта закроют внутриквартальный проезд в границах улиц Дзержинского и пр. Мира - от дома №65Б по пр. Мира до ТЦ «Коралл» (пр. Мира, 66). Здесь будут проводиться работы по укладке кабельной линии.
В ночь на 16 декабря в работах по расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами было задействовано 57 человек и 181 единица техники. В течение дня на расчистку выйдут 125 рабочих и 141 единица техники.
Общественный транспорт работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 167 пассажирских автобуса.
Контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Сигналы о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут передавать по телефону диспетчерской: 300-475.
Качество расчистки дворовых территорий проверяет отдел муниципального жилищного контроля. Вчера по результатам обходов сотрудники выдали управляющим компаниям 9 предостережений. Сегодня проверки также будут проводиться в южной части города — это 9,11 микрорайоны, район областной больницы.
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