Светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной в Южно-Сахалинске переведен в мигающий режим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В желтый мигающий режим переведен новый светофор, расположенный на пересечении улиц Ленина и Авиационной. Ориентировочно с понедельника его планируется ввести в работу. О точной дате будет сообщено дополнительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С сегодняшнего дня, с 10.00 до 9.00 19 декабря будет закрыт для проезда перекресток улиц Украинской и Карьерной. Ограничение движения связано с восстановлением дорожного покрытия. Объезд участка организован с северной стороны перекрестка.

С 8.00 23 декабря до 18.00 25 декабря для движения автотранспорта закроют внутриквартальный проезд в границах улиц Дзержинского и пр. Мира - от дома №65Б по пр. Мира до ТЦ «Коралл» (пр. Мира, 66). Здесь будут проводиться работы по укладке кабельной линии.

В ночь на 16 декабря в работах по расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами было задействовано 57 человек и 181 единица техники. В течение дня на расчистку выйдут 125 рабочих и 141 единица техники.

Общественный транспорт работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 167 пассажирских автобуса.

Контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Сигналы о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут передавать по телефону диспетчерской: 300-475.

Качество расчистки дворовых территорий проверяет отдел муниципального жилищного контроля. Вчера по результатам обходов сотрудники выдали управляющим компаниям 9 предостережений. Сегодня проверки также будут проводиться в южной части города — это 9,11 микрорайоны, район областной больницы.