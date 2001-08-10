Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2022
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В Охинском районе утром 16 декабря закрыли для проезда дорогу
08:16, | Новости общества Сахалина и Курил

В Охинском районе утром 16 декабря закрыли для проезда дорогу

В Охинском районе утром 16 декабря закрыли для проезда дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 06 часов 16 декабря закрыто движение транспорта на участках автодорог: "Оха — Лагури - Некрасовка — Москальво и обратно, Оха — Эхаби — Восточное" и обратно, рассказали ТИА "Острова" в островной автоинспекции.

До приведения дорожного полотна в удовлетворительное состояние и наступления погодных условий, допускающих безопасное движение автотранспорта.

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