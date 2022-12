Сахалинских учителей английского языка приглашают поучаствовать в бесплатном лагере-тренинге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе стартует набор педагогов для участия в лагере "Английский дайвинг", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе форума Острова.

Его авторы - Ксения Бурова и Людмила Сергеева, которые работают учителями в Гимназии № 3 и Лицее № 1 города Южно−Сахалинска. В этом году девушки стали победителями грантового конкурса Росмолодёжи, который проходил 14 августа в рамках Всероссийского молодежного форума «ОстроVа». Сахалинки выиграли 800 тысяч рублей на реализацию проекта. Уже сейчас начался сбор заявок от желающих принять участие в лагере.

«Так как проект мы реализуем сами и не от какой−то организации, то решили заранее начать подготовку, чтобы все продумать, предусмотреть, распределить обязанности. И сегодня с нашей командой мы организовали общий сбор. Нам нужно закупить аппаратуру, флип −чарты, канцелярию, пригласить интересных спикеров, приобрести им билеты, организовать программу. На самом деле еще много чего нужно сделать», − рассказала Ксения Бурова.

Тренинг−лагерь для учителей английского языка пройдет с 16 по 18 марта на базе лагеря «Лесное озеро». Принять участие в нем смогут педагоги из разных муниципальных образования Сахалинской области. Основная цель – погружение в английский язык, обмен опытом между преподавателями, создание сообщества учителей для дальнейшего общения. Вся программа для участников - бесплатная.

«Идея проекта пришла еще до форума. Так как в Южно−Сахалинске не так много мероприятий для учителей, то мы решили, что это будет отличным событием. Мы сможем объединить педагогов, вдохновить их и зарядить на дальнейшую работу с детьми. Над проектом работать было интересно, но не без трудностей. Благодарим за помощь наших кураторов - экспертов Росмолодёжи за то, что помогали и рассказывали, как правильно оформлять документы, прописывать все по пунктам», − рассказывает соавтор проекта Людмила Сергеева.

Для того, чтобы подать заявку, нужно перейти по ссылке и заполнить анкету Участники должны пройти конкурсные испытания: создать видео-презентацию, в которой рассказать, чем вы вдохновляетесь. А также снять видео интервью. В нем учителя должны ответить на два вопроса на английском языке: 1.What are your expectations from the camp "English Diving"?; 2.What do you like most about working at school?

Продолжительность видео: от 30 секунд до 2 минут. Формат: МР4, МОV (такие форматы видео дает съемка на телефон), минимальное разрешение 640х480. Видео должно быть записано в хорошо освещенном и тихом помещении.

В начале ролика необходимо представиться, назвать свое имя, фамилию, должность, название учебного заведения и город (на английском языке!) Видеоролик ждут на почту [email protected] до 20 января 2023 года. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8-914-754-05-61.

Напомним, всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» прошел в Южно−Сахалинске с 13 по 19 августа. Организаторами стали Правительство Сахалинской области и федеральное агентство по делам молодёжи.