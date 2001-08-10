Власти Южно-Сахалинска рассказали представителя Корсакова, как применять бережливые технологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с руководящим составом Корсаковского городского округа с целью обмена опытом в рамках развития технологий бережливого производства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Представители МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» рассказали об успешном опыте применения бережливых технологий, направленных на оптимизацию широкого круга задач, выполняемых структурными подразделениями мэрии и подведомственными учреждениями.
- Мы получили базовое представление о комплексном подходе администрации Южно-Сахалинска внедрения бережливых технологий по самым разным направлениям деятельности. Проведена большая серьезная работа и мы планируем перенять эти технологии, как положительный опыт, чтобы улучшить и оптимизировать систему управления процессами в своем муниципальном образовании, - отметил вице-мэр Корсаковского городского округа Денис Селезнев.
Также для представителей Корсаковского городского округа была организована встреча со специалистами завода строительных материалов им. М.А. Федотова с целью обмена опытом и тиражирования лучших практик по оптимизации рабочих процессов. Подобные встречи планируется провести еще в двух образцовых учреждениях города: АО «Транспортная компания» и МУП «ЖЭУ № 10», где специалисты также поделятся опытом применения инструментов бережливых технологий. Кроме этого, коллегам из Корсакова предстоит пройти обучение на площадке «Фабрика процессов» на базе регионального центра компетенций в сфере производительности труда Сахалинской области.
В новом году для обмена опытом и передачи успешных практик бережливых технологий запланирован ряд встреч с представителями администраций других муниципальных образований региона.
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