Более 200 семей переселили из ветхого и аварийного жилья в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В муниципалитете продолжается реализация программы расселения аварийного жилого фонда. В этом году благоустроенное жилье уже получили 532 южносахалинца, это 201 квартира. Еще три семьи получат ключи до конца года.
Среди счастливых обладателей новых квадратных метров - семья Боченко. Ранее южносахалинцы проживали в аварийном доме на ул. Саперной, 10 1953 года постройки. Он был включен в программу по переселению в 2019 году. Новую квартиру семья Боченко получила в многоквартирном доме на ул. Смирнова, 3.
- Пару недель назад нам вручили ключи. Я очень рада, так как мне нравится этот район: рядом детские сады, школы, поликлиника. Сейчас перевозим вещи и готовимся к встрече Нового года в новой квартире, - рассказала Марина Боченко.
В начале года новоселье отпраздновала семья Марии Рябченковой. Двухэтажная «сталинка» на ул. Невельской, 27 А была признана аварийной в 2019 году. Как признается южносахалинка, процесс оформления документов и переезд в новое жилье прошел очень быстро. Квартиру семья Марии Рябченковой получила в многоквартирном доме на ул. Кацева. Как добавляет южносахалинка, новое жилье превзошло все ожидания: квартира современная, светлая, уютная, с удобной планировкой.
На сегодняшний день в муниципалитете действуют несколько механизмов реализации программы: строительство социального жилья, приобретение квартир на вторичном и первичном рынках, возмещение средств за изымаемые квартиры в аварийных домах. В 2022 году по программе переселения из аварийного жилищного фонда запланировано расселить 9609,4 кв.м. жилого фонда.
Отметим, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья находится на контроле мэра Сергея Надсадина.
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