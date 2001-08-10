Тихоокеанское
информационное агентство
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15:55, | Новости общества Сахалина и Курил

15 декабря циклон продолжит бушевать в шести районах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 декабря 2022 года на территории Охинского, Ногликского районов прогнозируется сильный снег, на побережьях усиление ветра до 15-20 м/с, метель, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

15 декабря 2022 года на территории Томаринского, Холмского, Невельского районов прогнозируется умеренный снег, усиление ветра до 18-23 м/с, слабая метель.

Днём 15 декабря 2022 на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег,  усиление ветра до 25-30 м/c, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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