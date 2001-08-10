"Городская елка добра" исполнила мечты более 40 детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На искренние просьбы маленьких южносахалинцев откликнулись неравнодушные жители города, сотрудники администрации Южно-Сахалинска, представители бизнеса. Кульминацией известной благотворительной акции «Городская елка добра» стал праздник, на который пригласили ребят, их родителей и благотворителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Масштабная акция состоялась в областной столице в третий раз. Яркий проект курирует вице-мэр Елена Федорова, координатор департамент информационной политики.

Изначально планировалось, что «Городская елка добра» исполнит желания 23-х детей. Но благодаря активности благотворителей количество детей, которые получили подарки, удалось увеличить почти вдвое. Преимущественно, это учащиеся младших и средних классов из многодетных, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Торжество для детей прошло в Сахалинском областном центре народного творчества. Украшением мероприятия стало театрализованное представление в стиле русских сказок от коллективов детской школы искусств №2 (руководитель — Ирина Панкрашина).

Первым, кто начал эстафету исполнения детских желаний, стал мэр Сергей Надсадин. Глава города подарил 11-летнему Матвею Чикичеву то, что он попросил у Деда Мороза - световой микроскоп. Школьник увлекается робототехникой, мультипликацией, декоративно-прикладным творчеством.

- Я благодарю всех участников «Городской елки добра»! Вы сделали очень важное дело - опередили Деда Мороза и выступили в роли его главных помощников: исполнили заветные желания наших маленьких южносахалинцев не 31 декабря, а на полмесяца раньше. Примечательно, что все больше участников присоединяются к нашей акции, как бизнесменов, так и работников нашей администрации - почти половину детских желаний исполнил наш коллектив. Все вы - люди с добрыми сердцами! - обратился глава города Сергей Надсадин.

В этот праздничный вечер генеральный директор клиники 21 век Мария Ульянова исполнила желания Полины Школяренко (девочке подарили роликовые коньки), Евдокии Кузнецовой (телевизор в комнату) и Дарьи Русаковой (беспроводные наушники).

Многие дети просили в подарок современные гаджеты, которые необходимы в учебе. Эти желания исполнили партнеры проекта - компании «Тезона», «Би-Лоджикс», «Сахалин Шельф Сервис», «ЛИГО Дизайн Трейдинг», «Инженерные технологии», охранное предприятие «Цезарь», индивидуальный предприниматель Лев Лукашев, директор строительной компании «Армсахстрой» Саркис Акопян. Также нужные подарки приготовили вице-мэр Виталий Данилов, председатель Городской Думы Олег Логачев, депутат Городской Думы, председатель Южно-Сахалинского отделения «Союз женщин России Елена Столярова, коллективы многих департаментов администрации и муниципальных казенных учреждений.

- Мне подарили ноутбук и вручили сертификат на обучение на платформе «Учи.ру». Ноутбук мне очень нужен для учебы и занятий, буду искать интересные факты, иногда играть в игры. Я увлекаюсь спортом, люблю учиться, помогаю по дому, забочусь о братьях и сестрах, нас, деток, в семье - пятеро! Рада, что Дедушка Мороз сегодня мне исполнил такую мечту, я в него верю, - делится 10-летняя Мария Ершова.

Руководитель «Барного объединения PR-бар» Валерий Ковалев исполнил желание Софьи Дуленко - телевизор и набор для рисования. Председатель контрольно-счетной палаты Алексей Фризюк вручил долгожданный подарок Дурдоне Юлдашевой — телефон и мебель в комнату.

Среди желаний детей были и мечты о спортивном инвентаре, игрушках, творческих наборах.

Индивидуальный предприниматель Александр Котвицкий вручил сертификат на горнолыжную экипировку Алексею Хиль, который активно занимается спортом. Мечты Дианы и Марии Жук совместно исполнили компания «Интер Групп», министерство спорта Сахалинской области, детский лагерь «Восток» и Центр спортивной подготовки. Сестрам подарили путевки в лагерь.

Желание Дмитрия Тумашека - велосипед - исполнила депутат Городской Думы Майя Кирилова. Такой же подарок желал получил Максим Чижов - от коллектива департамента архитектуры и градостроительства.

- С большой радостью принимаем участие в акции, в этом году дарим велосипед. Когда-то в свое время я очень просила велосипед у мамы, но тогда не получалось, были финансовые сложности. Сегодня есть возможность подарить ребенку велосипед — исполнить его мечту, и, в какой-то степени, получается, исполнить свою, - комментирует депутат Майя Кириллова.

Председатель Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Надсадина и член организации Наталья Гордеева вручили первоклашке Алине Еременко подарочные наборы книг (девочка очень любит читать) и куклу, о которой она мечтала.

Электрический самокат активному Пен Те Сону подарил директор Центра развития городской среды «Наш город» Василий Вишневский. Коллектив отдела международных и межрегиональных связей подарил самокат юной Анастасии Троц, такую же мечту Бориса Иванушкина исполнили в департаменте по обращениям граждан.

- Я очень просил в подарок электрический самокат и теперь жду лета, буду с удовольствием на нем кататься. Спорт люблю, также увлекаюсь настольным теннисом. У меня был обычный самокат, и сегодня своему подарку я очень поразился, - говорит 11-летний школьник Пен Те Сон.

Самокат Даниилу Синдицкому и роликовые коньки Элине Жураковской вручил депутат Городской Думы Руслан Тен.

Директор Спортивной школы водных видов спорта Сергей Мележков передал Марку Иванушкину рюкзак с экипировкой для плавания.

- Я очень рад этому подарку - только это и хотел от Деда Мороза на Новый год! Уже четвертый год занимаюсь плаванием, мне очень нравится, - делится 10-летний Марк Иванушкин.

Руководитель проекта «Детский центр Учи.ру» Станислав Лобода и индивидуальный предприниматель Надежда Лобода исполнили образовательную мечту Даниила Синдицкого, Владислава Лукашонка, Марии Ершовой и Алексея Андреева, вручив им сертификаты на обучение по различным предметам.

С подарками также пришли директор городского центра занятости Елена Савельева, управляющий сетью кофеен «Папа кофе» Петр Бусаев.

Ну а, пожалуй, самым вкусным моментом праздника стала бесплатная раздача сладкой ваты всем желающим от компании «БарКейтеринг65». Ее руководитель Ксения Рябова присоединилась к «Елке добра» сразу же, как узнала об акции:

- Мы решили подарить деткам вкусный, яркий праздник! И у нас это получилось. Благодарим организаторов за эту возможность. Конечно, мы и дальше будем участвовать в городских благотворительных акциях, - отметила Ксения.

Вместе с тем, детские праздники и сюрпризы для ребят от администрации города не заканчиваются. В преддверии Нового года пройдет череда ярких мероприятий для различных категорий ребят.

Координаторы проекта «Городская Елка добра» благодарят всех его участников и напоминают, что для добрых дел нет временных рамок. Меценаты, готовые исполнить детские мечты и сделать этот мир чуть добрее, могут обращаться по тел. 89621450611, 31-27-87 (департамент информационной политики аппарата администрации Южно-Сахалинска).