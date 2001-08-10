Резиденты ТОР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл встречу с резидентами ТОР «Горный воздух» и ознакомился с реализацией инвестиционных проектов по строительству спортивной и туристической инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл встречу с резидентами ТОР «Горный воздух» и ознакомился с реализацией инвестиционных проектов по строительству спортивной и туристической инфраструктуры.

Резидент ТОР «Горный воздух» – компания «Хилл Топ» – планирует построить гостиничный комплекс возле нижней станции горнолыжного курорта. Там предусмотрено 150 номеров, несколько десятков из которых класса «люкс» и один президентский. На территории расположатся водно-оздоровительный комплекс, два ресторана, фитнес-центр, караоке-центр, массажный салон. Это будет первый отель такого уровня в островном регионе. Сейчас на строительной площадке ведутся работы по планировке и подготовке к устройству котлована.

Ещё один гостиничный комплекс – «Большевик» – появится на средней площадке «Горного воздуха». Накануне был дан старт строительству отеля. «Большевик» будет включать 13 гостевых домов площадью от 250 до 350 кв. метров, а также гостиницы на 216 номеров. Гостиницы планируется сдать в 2025 году.

Гостиничный девелопер ООО «Антерра» создаёт в западной части России и на Дальнем Востоке бренд оздоровительных отелей «Грин Флоу» и собирается развивать сеть на Сахалине. Компания планирует построить отель с термальным комплексом рядом со спортивным комплексом «Динамо».

У подножия горы Красная появится туристический кластер. Инвестор «Мантера-Групп» возведёт гостиницы на 1660 номеров – под строительство уже определён участок площадью 101,3 га. Инвестор построит подвесную канатную дорогу гондольного типа, новые горнолыжные трассы, системы оснежения, рестораны, кафе, будет выполнено благоустройство территории. Канатная дорога позволит спортсменам и любителям активного отдыха быстрее перемещаться по горнолыжному комплексу и опробовать больше трасс на обеих горах курорта. Протяженность канатки составит почти 2 км. Приступить к строительству планируется в следующем году и завершить в 2024 году.

Сейчас на спортивно-туристическом комплексе функционируют 19 трасс различного уровня сложности общей протяженностью 35 км, 5 из них сертифицированы для проведения международных соревнований. К 2030 году планируется увеличить протяженность трасс до более 80 км, причем акцент делается на продвинутых горнолыжников и сноубордистов. Количество канатных дорог должно вырасти с пяти до семи.

Отметим, что согласно мастер-плану развития горнолыжного курорта до 2026 года планируется ввести 1200 новых гостиничных номеров. При этом пропускная ёмкость «Горного воздуха» сегодня составляет 6 тысяч человек в час. Дальнейшее развитие гостиничной инфраструктуры влечёт за собой строительство новых горнолыжных трасс.

Напомним, на ТОР «Горный воздух» зарегистрирован 31 резидент, которым предоставляются меры государственной поддержки. Объём инвестиций по соглашениям составляет 26,8 млрд рублей. Уже осуществлено более 11,1 млрд рублей инвестиций. Создано 941 рабочее место из планируемых 2 тысяч.