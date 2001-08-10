14:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Циклон накроет Сахалинскую область
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 декабря 2022 года на территории городских округов: Охинский, Ногликский, прогнозируется сильный снег (7-19 мм), усиление ветра на побережьях до 15-20 м/с, ночью метель, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Ночью 14 декабря 2022 года на территории городских округов: Южно-Курильский и Курильский прогнозируются сильные осадки (15-49 мм), усиление ветра до 15-20 м/с, днём 14 декабря 2022 на территории городского округа Северо-Курильский ГО прогнозируются сильные осадки (15-49 мм), усиление ветра до 25-30 м/c.
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