Бюджет Сахалинской области принят в первом чтении
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Депутаты регионального парламента поддержали представленный правительством Сахалина и Курил проект главного финансового документа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Бюджет сформирован на основе параметров прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и Сахалинской области. Общий объем доходов в 2023 году составит 132,8 миллиарда рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов - 116,7 и 115,2 миллиарда рублей соответственно. Правительство региона смогло сбалансировать областной бюджет. Он, как и в прежние годы, имеет социальную направленность, обеспечивает выполнение всех обязательств по поддержке населения и развитию региона.
- Районам будет оказана необходимая финансовая помощь. В 2023 году она составит 52 миллиарда рублей. Более 8 миллиардов направим в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов. Поддержка муниципалитетов остается приоритетом региональной политики, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Половина расходной части бюджета нацелена на реализацию социальных программ. В частности, ассигнования на развитие здравоохранения в Сахалинской области составят 22,7 миллиарда рублей. На образование - 22 миллиарда рублей, 19 миллиардов рублей планируется направить на социальную поддержку населения. Более 8,7 миллиарда рублей - на расселение граждан, проживающих в аварийном фонде.
Остается неизменной и инвестиционная направленность бюджета. На эти цели в 2023 году предусмотрено 26,2 миллиарда рублей. В 2024 и 2025 годах - 15,6 и 12,9 миллиардов рублей соответственно. Средства пойдут на реконструкцию и строительство 109 объектов экономики и социальной сферы. Среди них, например, школы, детские сады, больницы. Важное место в этом списке занимают также объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметила председатель комитета по бюджету и налогам, депутат областной Думы Наталья Захарчук, комитеты регионального парламента проект закона о бюджете одобрили. Государственно-правовое управление замечаний не имеет. Согласно заключению контрольно-счетной палаты, параметры главного финансового документа отвечают основным принципам бюджетной системы Российской Федерации.
Во втором чтении народные избранники рассмотрят бюджет региона 20 декабря.
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