Жителям Южно-Сахалинска напоминают, где можно вакцинироваться от коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска напоминают о важности вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции.

Как отмечают медики, вакцинация - наиболее надежный способ обезопасить себя от заражения, а также снизить риск распространения опасного заболевания.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, позвонив на горячую линию 1-300 или воспользоваться записью через портал Госуслуг, а также в мобильном пункте на площади Победы с 11.00 до 18.00 по будням, с 10.00 до 16.00 по выходным. Кроме этого, пройти иммунизацию можно на предприятиях - заявки на организованную вакцинацию трудовых коллективов принимаются в департаменте социальной политики по телефону 312-710, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, противопоказанием для вакцинации против любой инфекции является наличие заболевания в острой стадии. Перед прививкой пациенты заполняют необходимые документы и проходят осмотр медицинского работника.