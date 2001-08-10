Школьникам Южно-Сахалинска в День Конституции паспорта вручал мэр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 декабря, в день Конституции РФ, для школьников Южно-Сахалинска, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Поздравить ребят с важным событием пришли мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, руководители администрации города, руководитель южно-сахалинского УМВД Юрий Харченко, родители, учителя, тренеры.
- Дорогие ребята! Получение паспорта – это всегда важный и запоминающийся день для человека. Главный документ гражданина Российской Федерации — это свидетельство принадлежности к своей стране и еще один шаг на пути к взрослению. У нас в городе живет талантливая молодежь, и мы очень гордимся вами и вашими успехами. Верьте в себя, будьте счастливыми людьми!, - сказал мэр.
Он подчеркнул, что администрация Южно-Сахалинска одной из своих ключевых задач видит создание условий для реализации потенциала детей и молодежи. При поддержке регионального правительства и федерального центра в городе строятся новые школы, обновляется инфраструктура учреждений, развивается дополнительное образование, создаются медиацентры, центры детских инициатив.
Глава города поблагодарил родителей и наставников за вклад в будущее города и страны.
На торжественном мероприятии паспорта получили: Диана Гилева (лицей №2), Глеб Глущенко (лицей №2), Дмитрий Ким (лицей №2), Наталья Маркелова (школа №22), Александр Топильников (гимназия №1), Ярослав Молчанов (гимназия №1), Кирилл Соболев (школа №11), Никита Авдеев (школа №26), Александра Машкина (школа №1), София Отрок (школа №26), Алиса Смирнова (школа № 23), Кристина Кулиш (школа №8), Марк Пак (лицей №1), Софья Резникова (школа №22), Алексей Потапкин (гимназия №3), Владимир Анисимов (школа №14), Богач Никита (школа №16), Надежда Че (школа №8).
Также ребятам подарили Конституцию РФ и фотоальбомы, выпущенные к 140-летнему юбилею Южно-Сахалинска.
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