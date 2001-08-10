В городском парке Южно-Сахалинска заработал первый каток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В южно-сахалинском парке начал работать первый ледовый каток. Он располагается за комплексом "Электрон", пишет astv.ru, ссылаясь на администрацию Южно-Сахалинска.
Ледовая площадка площадью 50 на 50 метров уже третий год она пользуется популярностью у горожан. Система охлаждающих труб, которые обеспечивают работу катка, позволяют ему функционировать даже до установления устойчивых минусовых температур, а также весной, когда на улице становится теплее.
Для удобства посетителей катка работают комнаты для переодевания, а также сервис проката коньков. Качество льда обеспечивает профессиональная ледозаливочная машина.
В мэрии отметили, что сейчас в городском парке идёт подготовка снежного основания другого большого катка на стадионе "Космос".
Цены:
- вход со своими коньками: 200 р. за 1 проход;
- прокат пары коньков: 200 р. за 1 час; 350 р. за 3 часа.
Расписание работы катка:
- понедельник- пятница: 14:00-20:00;
- выходные и праздничные дни: 11:00-21:00.
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