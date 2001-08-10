В городском парке Южно-Сахалинска заработал первый каток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В южно-сахалинском парке начал работать первый ледовый каток. Он располагается за комплексом "Электрон", пишет astv.ru, ссылаясь на администрацию Южно-Сахалинска.

Ледовая площадка площадью 50 на 50 метров уже третий год она пользуется популярностью у горожан. Система охлаждающих труб, которые обеспечивают работу катка, позволяют ему функционировать даже до установления устойчивых минусовых температур, а также весной, когда на улице становится теплее.

Для удобства посетителей катка работают комнаты для переодевания, а также сервис проката коньков. Качество льда обеспечивает профессиональная ледозаливочная машина.

В мэрии отметили, что сейчас в городском парке идёт подготовка снежного основания другого большого катка на стадионе "Космос".

Цены:

- вход со своими коньками: 200 р. за 1 проход;

- прокат пары коньков: 200 р. за 1 час; 350 р. за 3 часа.

Расписание работы катка:

- понедельник- пятница: 14:00-20:00;

- выходные и праздничные дни: 11:00-21:00.