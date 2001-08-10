Валерий Лимаренко поручил приобрести для сахалинских бойцов еще одну партию теплой одежды и обуви

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Задачу сформировать необходимый объем помощи губернатор островного региона поставил в ходе совещания с участницами женской общественной группы, которая занимается вопросами поддержки мобилизованных сахалинцев и курильчан. Определить количество и размеры одежды необходимо в кратчайшие сроки совместно с военным командованием, которое должно оформить соответствующую заявку, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

О необходимости закупки конкретных категорий одежды и снаряжения губернатору рассказала вернувшаяся с Донбасса Ирина Нигматулина.

– Я встретилась со своим сыном. Побывала у танкистов и артиллеристов. У ребят отличный настрой, они – большие молодцы. Конечно, условия походные, но при этом очень приличные. Я поинтересовалась, что им сейчас особенно необходимо. Это термобелье, теплые сапоги, специальные стельки и фонарики, – рассказала жительница Южно-Сахалинска.

– Сейчас нужно определить объемы и размеры дополнительной одежды. В этом вопросе следует объединить усилия с военным командованием и нашими специалистами в республике. Все будет куплено в ближайшее время, – подчеркнул Валерий Лимаренко. По его словам, буквально с первых дней мобилизации правительство Сахалинской области удовлетворяет и оплачивает все заявки, поступающие от военного командования. Так были приобретены сотни наименований экипировки, снаряжения и десятки автомобилей для нужд фронта.

К заседанию по видеосвязи присоединились участницы женской общественной группы, которые прибыли к своим мужьям и сыновьям в Донецкую Народную Республику. Сейчас на Донбассе находятся 4 островитянки. Одной из сахалинок уже удалось поработать на кухне – приготовила для бойцов 300 пирожков.

– Я побывала на кухне. Все у ребят организовано. На улице стоит печка. Работает бесперебойно. Продукты хранятся аккуратно, в специальных емкостях. Есть крупы и овощи, различные консервы, супы. Хлеб приобретают раз в два дня на соседнем хлебозаводе. Повар, работающий в части, рассказал, что продукты поставляют в достаточном объеме. Теперь нужно посмотреть другие кухни, – рассказала островитянка.

В ходе заседания стало известно, что по поручению губернатора для сахалинских бойцов приобрели 5 отечественных внедорожников. С сегодняшнего дня их будут использовать для доставки горячих обедов на линию фронта.

Глава региона отметил, что особого внимания требует организация прачечных для островных военных. Необходимо оборудовать несколько дополнительных точек, на которых защитники могли бы как минимум раз в неделю стирать свою одежду, в том числе – верхнюю. Сейчас бойцам доступна одна специализированная прачечная, а также стиральные машины в душевых комнатах.

Женская общественная группа, в которую вошли матери и жены военнослужащих, занимается сбором информации о том, в чем нуждается каждый отдельный воин. Создать объединение предложили сами сахалинки. Губернатор идею поддержал, организовав решение всех сопутствующих вопросов c военным руководством.

Напомним, по решению губернатора семьям сахалинцев, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Размер этой выплаты является одним из самых больших в стране. Близких мобилизованных граждан посетили волонтеры, собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы, которые волнуют сахалинцев. Организована горячая телефонная линия по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).