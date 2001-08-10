Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2022
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11:50, | Новости общества Сахалина и Курил

В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю

В Благовещенске на парковке автомобиль провалился под землю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске на парковке провалился автомобиль. Кадрами с места случившегося горожане делятся в соцсетях и мессенджерах, пишет ИА "Порт Амур".

Как уточняет паблик @dpskontrol_28rus, машина попала в беду в районе улиц Зейская - Батарейная. По словам очевидцев, здесь, предположительно, произошла коммунальная авария - вода вышла на проезжую часть.

«По адресу Батарейная, 7 произошла коммунальная авария. Вода идет на дорогу, образуется гололед», - говорится в сообщении.

Подтопленными оказались и участки в районе Батарейной, 9 и Зейской, 325.

Одна из припаркованных машин буквально «ушла» под землю.

В соцсетях также уточняют, что прямо над люком оказалась иномарка, которая мешает устранить проблему. Владельца машины просят откликнуться.

Фото: t.me/dpskontrol_28rus

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