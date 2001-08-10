Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2022
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На двух перекрестках Южно-Сахалинска светофоры переводят в режим желтого мигания
09:47, | Новости общества Сахалина и Курил

На двух перекрестках Южно-Сахалинска светофоры переводят в режим желтого мигания

На двух перекрестках Южно-Сахалинска светофоры переводят в режим желтого мигания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках пуско-наладочных работ светофорного объекта на пересечении улиц Ленина-Сахалинской, светофор будет переведён в режим работы "Жёлтое мигание", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Также в "жёлтое мигание" будет переведён светофор на пересечении улиц Сахалинская - Амурская, это необходимо для работы регулировщика.

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