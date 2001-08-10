Завтра, 9 декабря, в Сахалинской области стартуют конкурсы на предоставление субсидий НКО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе 9 декабря стартуют конкурсы на предоставление субсидий правительства Сахалинской области некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на ресурсную поддержку социально ориентированных организаций, патриотическое воспитание граждан, а также на защиту животных без владельцев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Заявки принимаются до 17 часов 9 января 2023 года. Требования к участникам, перечень необходимых документов, порядок проведения конкурсов и формы заявок размещены на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика/Государственная поддержка некоммерческим организациям».
Прием заявок ведет управление общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. Консультации по оформлению заявочных документов для участия в конкурсах можно получить ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 часов. Телефоны: 8(4242) 67-02-97, 67-03-24. Электронная почта: [email protected]
Также информацию можно получить в ресурсном центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области». Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401, телефон: 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, электронная почта: [email protected].
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