Завтра, 9 декабря, в Сахалинской области стартуют конкурсы на предоставление субсидий НКО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе 9 декабря стартуют конкурсы на предоставление субсидий правительства Сахалинской области некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на ресурсную поддержку социально ориентированных организаций, патриотическое воспитание граждан, а также на защиту животных без владельцев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Заявки принимаются до 17 часов 9 января 2023 года. Требования к участникам, перечень необходимых документов, порядок проведения конкурсов и формы заявок размещены на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика/Государственная поддержка некоммерческим организациям».

Прием заявок ведет управление общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. Консультации по оформлению заявочных документов для участия в конкурсах можно получить ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 часов. Телефоны: 8(4242) 67-02-97, 67-03-24. Электронная почта: [email protected]

Также информацию можно получить в ресурсном центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области». Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401, телефон: 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, электронная почта: [email protected].