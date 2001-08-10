Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2022
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Новые светофоры заработали на пересечении улиц Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске
15:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Новые светофоры заработали на пересечении улиц Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация в кратчайшие сроки завершила работу по установке и подключению  светофорного объекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Со второй половины сегодняшнего дня он эксплуатируется в обычном режиме.
Напомним, работы проводились в рамках завершения капитального ремонта ул. Комсомольской.

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