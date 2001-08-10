На перекрестке улиц Ленина и Сахалинская в Южно-Сахалинске работает регулировщик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска обращают внимание жителей, чьл светофор на перекрестке Ленина-Сахалинская временно отключен. Службы МУП «Электросервис» ведут работы по обустройсттву новой кабельной линии для стабильной работы объекта. Ориентировочно работы продлятся до середины дня. О запуске светофора будет сообщено дополнительно. Потоки машин регулирует сотрудник ГИБДД. Также в режим «желтый мигающий» переведен светофор Сахалинская - Амурская, это необходимо для работы регулировщика.

На перекрестке ул. Комсомольской и Емельянова до вечера 9 декабря проводятся работы по установке новых светофоров. В связи с этим существующие светофорные объекты выведены из эксплуатации. Автомобилистам необходимо ориентироваться на знаки приоритета при движении по данному перекрестку.

Информацию о дорожной обстановке на улицах городского округа можно отслеживать в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью» https://t.me/tsugm.

В ночь на 8 декабря в работах по расчистке улично-дорожной сети было задействовано о 96 единиц техники и 43 человека. Днем на расчистку выйдет 104 единицы техники и 135 рабочих. Утром на городские маршруты вышло 179 автобусов.

Контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, по телефону диспетчерской: 300-475.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля проводят ежедневный мониторинг качества зимнего содержания дворовых территорий управляющими компаниями. Сегодня специалисты будут работать по адресам на ул. Ленина, Комсомольской, Курильской, а также в планировочных районах Луговое и Дальнее. Вчера по результатам мониторинга предостережения о необходимости расчистить дворы от снега выдано одной управляющей компании.

Напомним, что информацию о некачественной работе УК южносахалинцы могут передавать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.