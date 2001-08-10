Южно-Сахалинск от снега и наледи чистят 136 человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 6 декабря на расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи было задействовано 128 единиц техники и 51 человек. В течение дня к работам будут привлечены 114 единиц техники и 136 человек. На городские маршруты вышло 183 пассажирских автобуса.
Контроль за качеством расчистки в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передавать информацию о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, по телефону диспетчерской: 300-475.
Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля проводят ежедневный мониторинг качества зимнего содержания дворовых территорий управляющими компаниями. В частности, сегодня будет проверено качество расчистки дворов по ул. Комсомольская, Емельянова, Украинская и пр. Победы. Напомним, что информацию о некачественной работе УК южносахалинцы могут передавать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
Информацию о дорожной обстановке на улицах городского округа можно отслеживать в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью».
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