Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2022
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17:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Открытый разговор" провели в Южно-Сахалинске для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице проходит серия мероприятий, приуроченных к международному Дню инвалидов. Сегодня в рамках этой работы провели консультационный день для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Открытый разговор», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты департамента образования администрации Южно-Сахалинска совместно с представителями ГБОУ Сахалинский техникум сервиса "Центр инклюзивного образования", Центра занятости города Южно-Сахалинска, РЦОКОСО "Центр дистанционного образования", АНО "Открытое сердце", ДДЮТ рассказали о деятельности своих организаций в области инклюзивной адаптации, развитии и обучения детей с инвалидностью. Родители смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы.

Также сегодня в школе № 20 в Дальнем для родителей и законных представителей детей, имеющих трудности в обучении провели консультационный день по вопросам и проблемам, связанным с образованием детей–инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями. В мероприятии приняли участие логопеды, психологи, дефектологи, представители администраций детских садов № 58 «Ручеек», №57 «Бусинка», № 56 «Лукоморье», школ № 19 и 20, департамента образования, которые не только проконсультировали родителей, но и смогли оказать практическую помощь. Кроме этого, «Открытый разговор» прошел на базе детского сада № 28 «Матрёшка».

Отметим, социальная защита, адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья — одно из важнейший направлений работы администрации Южно-Сахалинска. В областной столице реализуются различные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, социально значимые и культурные проекты, в которых задействованы ребята. Работа в этом направлении будет продолжена.

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