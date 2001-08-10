Власти Южно-Сахалинска продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департаментов и структурных подразделений администрации города рассматривают каждую просьбу индивидуально. Работа по оказанию адресной помощи семьям мобилизованных находится на контроле мэра Сергея Надсадина.

Так, специалисты администрации оказали содействие в газификации дома семье Хисановых. Супруги проживают в Южно-Сахалинске 15 лет и воспитывают троих детей. В 2016 году они переехали в частный дом в западной части областного центра. Ранее зимой для обогрева жилья супруги использовали уголь. Как только южносахалинцы узнали, что в их районе планируют провести газ, они обустроили котельную, приобрели счетчик и газовую плиту.

В сентябре мужа Наргизы Хисановой мобилизовали, поэтому супруги не успели подать заявку на догазификацию. С просьбой помочь завершить работы по подключению газа к домовладению южносахалинка обратилась к администрации города.

- В администрации города мне помогли заключить трехсторонний договор для подведения газоснабжения к нашему дому, так как у меня было недостаточно средств, чтобы оплатить работу подрядчика. Компания подрядчика свою работу по монтажу уже закончила: подготовила оборудование и установила газовый сигнализатор. Остались только слесарные работы, и после будем подключать газ. Теперь дома всегда будет тепло, - рассказала Наргиза Хисанова.

В качестве адресной поддержки семье Хисановых администрация города помогла выбрать подрядную организацию для выполнения работ без первоначальных затрат владельцев. Средства субсидии, которые положены для последующей компенсации затрат собственника, будут направлены подрядчику напрямую.

Добавим, семьи мобилизованных граждан могут обратиться за поддержкой на горячую линию министерства социальной защиты Сахалинской области с 9.00 до 20.00 по номеру телефона 8 800 201 00 99 (доб. 1). Также работает горячая линия министерства обороны России: 8 800 100 77 07.