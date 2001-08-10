Более 20 тысяч сахалинских школьников станут участниками программы социального туризма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 20 тысяч сахалинских школьников станут участниками программы детского социального туризма. Такой результат ожидается по итогам этого года. В рамках проекта ребята из районов бесплатно отдыхают в островной столице, посещают аквапарк, принимают участие в играх и экскурсиях. По решению губернатора Валерия Лимаренко в этом году финансирование программы было увеличено, благодаря чему в ней смогли принять участие в несколько раз больше школьников. В 2021-ом в Южно-Сахалинске отдохнули только 2,5 тысячи ребят, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Ключевой акцент сделан на школьников из отдаленных районов – Поронайского, Углегорского, Александровск-Сахалинского, Тымовского. Часть детей приезжают в отдельном вагоне поезда, благодаря чему поездка становится увлекательным путешествием с двумя ночевками. Традиционно в программе – образовательные квесты и экскурсии в музеях Южно-Сахалинска, посещение «Аква Сити», интеллектуальная игра «Мозгобойня». Особое внимание уделяется питанию детей. Организаторы предусмотрели обеды в различных заведениях общественного питания, включив гастрономическую составляющую в поездку.

– Важно, что ребята принимают участие не только в развлекательных мероприятиях, но и в образовательных. По возможности добавляем в программу посещение зоопарка и «Горного воздуха». Мы хотим, чтобы школьники возвращались домой, наполненными яркими впечатлениями, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Сопровождающие детей отмечают, что эмоции у школьников появляются уже на старте путешествия – как только они садятся в вагон поезда или автобус. Артем, ученик одной из школ Александровск-Сахалинского района, поделился, что поездку ждал очень долго.

– Понравился музей и аквапарк. Еще я в первый раз ехал на поезде. Классные каникулы получились, – рассказал юный сахалинец.

Программу детского социального туризма планировалось завершить в ноябре 2022 года. Но губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить проект на декабрь и подготовить отдельный новогодний формат для школьников начальных классов. Программа детского новогоднего туризма стартует уже 1 декабря. В сказочное путешествие отправятся дети из южных районов. Для совсем юных туристов подготовили новогодние мастер-классы и интерактивные игры на новогоднюю тематику.

Отметим, на реализацию программы детского социального туризма из бюджета Сахалинской области направлено свыше 100 млн рублей. Благодаря выделенным средствам участие в программе для детей бесплатное.