В Южно-Сахалинске продолжается противогололедная обработка дорог и тротуаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы работа по обработке дорог и тротуаров противогололедной смесью. В ночь на 30 ноября было задействовано 94 единицы техники и 37 рабочих. В течение дня будут работать 45 единиц и 133 рабочих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основной объем работ на проезжей части уже выполнен, в данный момент силы подрядных организаций сосредоточены на тротуарах.

Напомним, регулярный мониторинг качества очистки ведут специалисты отдела по содержанию автомобильных дорог и департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Сведения о дорожных участках, где есть гололедица, можно сообщить по телефону диспетчерской департамента: 300-475.

Ответственность за ненадлежащее состояние придомовой территории и кровли несет управляющая компания. За качеством содержания управляющими компаниями дворовых территорий следят сотрудники отдела муниципального жилищного контроля. Сегодня сотрудники выйдут на мониторинг.

О фактах некачественной работы управляющих компаний жители могут сообщить на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 и в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города.

Утром на городские маршруты вышло 189 пассажирских автобусов. Дорожная обстановка стабильная. Напоминаем, с 29 ноября городские автобусы №6, 18, 34 вернулись к прежней схеме движения и курсирую по ул. Авиационной.

Также южносахалинским автомобилистам напоминают о временных ограничениях движения транспорта.

В связи с проведением работ по газификации, с 1 по 3 декабря закрыт сквозной проезд для транспорта по ул. Трудовой. Подъезд к жилым домам будет обеспечен. Также по 30 октября закрыт проезд на участке ул. Котиковой от ул. Транзитной до ул. Александра Блока. Полного перекрытия улицы не будет, работы планируют проводить с краю проезжей части.

С 09.00 30 ноября до 20.00 1 декабря около дома 11/1 (рядом с детской городской поликлиникой) силами Сахалинской коммунальной компании будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим не будет сквозного проезда в обоих направлениях. Проезд к медицинскому учреждению возможен со стороны ул. Горького.

За актуальной информацией о дорожной обстановке можно следить в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью».

В связи с погодными условиями автомобилистам дополнительно напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим.