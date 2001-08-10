В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали участок северо-западного объезда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали участок северо-западного объезда в рамках нацпроекта. Работы провели на отрезке протяженностью 6,3 километра в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», включенного в нацпроект «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Капитальный ремонт участка дороги стартовал в июне 2021 года. В сутки здесь проходит около 10 тысяч автомобилей. На проведение работ на участке трассы от Холмского шоссе до проспекта Мира было направлено более 556 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.
– Это важный участок дорожной сети Южно-Сахалинска, который связывает несколько планировочных районов. Была поставлена задача привести дорогу в нормативное состояние, обеспечить безопасность и комфорт для водителей. Эта задача выполнена качественно и в срок. Очень важно, что применен комплексный подход: отремонтирована не только дорога, тротуары для пешеходов, освещение, одновременно возведены системы водоотведения, чтобы дорога служила долго, – отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.
В процессе работ строители уложили геосетку асфальтобетона, изготовленную на основе полиэфирных нитей, пропитанных битумом. Такая конструкция создает усиленный каркас, который отличается повышенной износостойкостью. Для пользователей общественного транспорта обустроили тротуары с перильным ограждением, остановочный комплекс с пешеходным ограждением.
– Северо-западный объезд Южно-Сахалинска не только связывает районы города, но и распределяет транспортные потоки, а также разгружает внутренние городские линии от проезда транзитного, доставляющего грузы с юга на север острова, и грузового транспорта. Поэтому крайне важно, чтобы участок был безопасным, – прокомментировал начальник Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Сергей Федорук.
С момента ввода объекта в эксплуатацию контрактом предусмотрено гарантированное обслуживание подрядчиком конструктивных элементов дороги сроком до 5 лет.
– Раньше стояли здесь в пробках, не протолкнуться было, теперь времени на дорогу уходит гораздо меньше. Вообще, очень заметно как в нашем городе появляются новые участки дорог. Я доволен темпами, – поделился автомобилист Алексей Чугунов.
Напомним, в этом году губернатору Валерию Лимаренко удалось добиться дополнительного федерального финансирования на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сахалинская область получила 500 миллионов рублей на приведение в порядок трассы Невельск –Томари – аэропорт Шахтерск.
За последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 30 участков региональных дорог и 34 – муниципальных. По поручению губернатора правительство Сахалинской области не только плотно занимается вопросом ремонта и строительства новых дорог, но и следит за их последующим состоянием и текущим содержанием.
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