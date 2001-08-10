Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2022
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Участок улицы Емельянова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Емельянова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 09.00 30 ноября по 20.00 1 декабря около дома № 11/1 (рядом с детской городской поликлиникой) силами Сахалинской коммунальной компании будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим не будет сквозного проезда в обоих направлениях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проезд к учреждению будет возможен со стороны ул. Горького. Автомобилистов просят учитывать данное ограничение движения при планировании маршрутов.

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