Участок улицы Емельянова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 09.00 30 ноября по 20.00 1 декабря около дома № 11/1 (рядом с детской городской поликлиникой) силами Сахалинской коммунальной компании будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим не будет сквозного проезда в обоих направлениях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проезд к учреждению будет возможен со стороны ул. Горького. Автомобилистов просят учитывать данное ограничение движения при планировании маршрутов.