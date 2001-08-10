В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За январь-сентябрь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3828 родившихся и 4930 умерших. Естественная убыль составила 1102 человека, за аналогичный период 2021 года убыль составляла 1533 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: «Город Южно-Сахалинск», «Курильский городской округ» и «Южно-Курильский городской округ», рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.
В области зарегистрировано 2975 браков и 1885 разводов против 2613 браков и 1798 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2021 года.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-сентябрь 2022 года на Сахалин и Курилы прибыло 13179 человек, из которых 46,7% – на постоянное место жительства. Выбыло 16985 человек, из которых 74,8% – снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменял место жительства 4231 человек. Миграционная убыль составила 3806 человек.
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