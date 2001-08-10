128 миллионов рублей задолжали управляющие компании Сахалина за коммунальные услуги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" обновил антирейтинг исполнителей коммунальных услуг на сайте компании. В списке должников – 29 ИКУ, обслуживающих многоквартирные дома в восьми муниципалитетах области. Их общий долг на 01.11.2022 – порядка 128 млн. рублей, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнергосбыте"
В антирейтинге компании из Корсакова, Невельска, Углегорска, Южно-Сахалинска, Холмска, Долинска, Томари и Шахтерска. Среди крупнейших должников - ООО «УК Городской Двор» г. Корсакова (долг – 22,1 млн); ООО «Коммунальщик» г. Невельска (14,4 млн рублей); МУП «ГЖК» г. Углегорска (8,9 млн рублей); ООО «ЖЭУ-3» г. Южно-Сахалинска (8,1 млн рублей). К должникам из непочетного списка применены установленные законодательством меры воздействия – поданы иски на принудительное взыскание задолженности, направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
С полным списком исполнителей коммунальных услуг, имеющих просроченную задолженность за потребленную электроэнергию, жильцы многоквартирных домов могут ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».
Также на сайте ПАО «ДЭК» размещен список добросовестных плательщиков, взаимно выполняющих условия договоров энергоснабжения. На виртуальной Доске почета - 17 сахалинских компаний: ООО «Эдем», ООО «СахЖилСервис», ООО «Жилищно-Сервисная компания», ООО «Искра» (Южно-Сахалинск); ООО «Сакура-Плюс» (Корсаков); ООО «Армада» (Анива); ООО «ЛидерПроф» (Холмск); ООО ЖХ «Бумажник», МУП «Теплотехник-1» (Поронайский район); УК ООО «Ресурс-Плюс» (Александровск-Сахалинский); ООО УК «Бумажник», ООО «Кристалл», ООО УК «ЖилЦентр», ООО «ЖКХ Бошняково» (Углегорский район); МУП «Благоустройство», ООО «КОМУС-2» (Томаринский район).
Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», выполняющий по агентскому договору функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности ПАО «Сахалинэнерго», подчеркивает: своевременная оплата потребленной электроэнергии — это не просто вопрос платежной дисциплины, это обеспечение условий для достижения стабильного функционирования и развития всего энергетического комплекса региона. К неплательщикам энергетики намерены и впредь применять комплекс мер, предусмотренный законодательными нормами, включая ограничения в подаче электроэнергии на объекты должников, взыскание задолженности в судебном порядке, а также информирование органов власти и общественность о наличии задолженности через СМИ путем публикации антирейтингов.
Антирейтинги на сайте ПАО «ДЭК» обновляются ежемесячно. При их составлении учитывается ряд факторов: размер задолженности, выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга.
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