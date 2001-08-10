Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2022
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15:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На участке улицы Котиковой в Южно-Сахалинске частично ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по газификации западных жилых районов. В связи с этим на участке ул. Котиковой от ул. Транзитной до ул. Александра Блока с 29 по 30 ноября будет частично ограничено движение транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полного перекрытия улицы не будет, работы планируют проводить с краю проезжей части.

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