Валерий Лимаренко направит специальную комиссию в школу во Взморье, которая пошла трещинами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор взял на контроль ситуацию в школе села Взморье. В связи с обнаружением дефектов на внутренних и внешних сторонах здания Валерий Лимаренко направил сегодня в Долинский район специальную комиссию, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
По словам руководителя муниципального образования Александра Тугарева, повреждения обнаружил директор школы во время обхода здания в минувшее воскресенье. Незамедлительно был ограничен доступ детей и родителей в образовательное учреждение до окончания проверки по данному факту.
Специальная комиссия установила маяки наблюдения за трещинами, также комплексно обследует здание и фундамент, определит характер и масштаб повреждений, выполнит все необходимые лабораторные исследования. Результаты этой работы, а также дальнейшие решения станут известны в пятницу, 2 декабря, после оценки ситуации профильными специалистами и получения результатов экспертизы.
– В целях безопасности занятия в здании образовательного учреждения отменены. Сейчас юные островитяне обучаются дистанционно, а с завтрашнего дня будет организован подвоз детей в школу села Советское. Также сегодня в 17:30 я проведу родительское собрание во Взморье, – рассказала областной министр образования Анастасия Киктева.
Отметим, в школе села Взморье обучаются 70 детей. Кроме того, при образовательном учреждении продолжает работать детский сад – он находится в отдельном здании, вопросов к которому у специалистов нет.
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