На Сахалине восстановлено энергоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона собрал экстренное совещание по вопросу восстановления работы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. В 6.58 здесь произошло повреждение паропровода – без света остались жители девяти районов области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сейчас энергоснабжение острова восстановлено. Благодаря резервным мощностям мы смогли компенсировать мощности, выпавшие из-за аварии. Теперь предстоят еще ремонтные работы по восстановлению поврежденного участка паропровода. На это время необходимо обеспечить стабильное энергообеспечение детских садов, школ, медицинских учреждений, жилых районов. Люди не должны почувствовать никаких неудобств, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Как сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Игорь Бутовский, оперативный персонал станции отключил поврежденный участок и быстро наладил работу энергосистемы. На следующем этапе предстоит восстановить паропровод.

– Вероятнее всего, потребуется доставка оборудования с материка. Сейчас технический персонал ТЭЦ-1 проводит ревизию, выборку деталей и составляет номенклатуру тех изделий, которые необходимы для полноценного восстановления. По предварительной оценке, ремонт займет 2-4 недели, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов.

Губернатор поставил задачу – оперативно составить план-график восстановления газотурбинного оборудования и в кратчайшие сроки приступить к работам.