Тихоокеанское
информационное агентство
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10:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Сахалинской области просят прислать фотографии участников Сталинградской битвы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Сахалинской области просят прислать фотографии участников Сталинградской битвы. Их разместят на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде.  Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт ООГПД «Бессмертный полк России» с пометкой «Участник Сталинградской битвы», или на адрес электронной почты geroi-stalingrada @ mail .ru

 02 февраля 2023 г. вся страна будет отмечать одно из важнейших событий в истории России - 80-летие Победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва вошла в историю Великой России, как самое крупное сражение и завершилась блестящей Победой советских войск над немецко- фашистскими захватчиками. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.

Одним из основных мероприятий планируется реализация 1 и 2 февраля 2023 года масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти», разработанного творческим коллективом Автономной некоммерческой организации Волгоградской области «Центр реализации культурных проектов «Связь Времён» под руководством Героя Труда РФ, Народного артиста СССР Юрия Башмета и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проектом предлагается создание единого художественного пространства (экспозиции), объединяющего военно-исторические места Волгограда (улицы, здания, мемориальные объекты). В соответствии с художественной концепцией проекта предполагается создание удиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях расположенные в разных частях Волгограда от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной Волгограда, образуя символический Мост Памяти», с использованием современных технологий и технических средств аудиовизуального искусства, установленных арт-объектов для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза.

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