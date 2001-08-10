Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Сахалинской области просят прислать фотографии участников Сталинградской битвы. Их разместят на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде. Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт ООГПД «Бессмертный полк России» с пометкой «Участник Сталинградской битвы», или на адрес электронной почты geroi-stalingrada @ mail .ru

02 февраля 2023 г. вся страна будет отмечать одно из важнейших событий в истории России - 80-летие Победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва вошла в историю Великой России, как самое крупное сражение и завершилась блестящей Победой советских войск над немецко- фашистскими захватчиками. Она положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом.

Одним из основных мероприятий планируется реализация 1 и 2 февраля 2023 года масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти», разработанного творческим коллективом Автономной некоммерческой организации Волгоградской области «Центр реализации культурных проектов «Связь Времён» под руководством Героя Труда РФ, Народного артиста СССР Юрия Башмета и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проектом предлагается создание единого художественного пространства (экспозиции), объединяющего военно-исторические места Волгограда (улицы, здания, мемориальные объекты). В соответствии с художественной концепцией проекта предполагается создание удиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях расположенные в разных частях Волгограда от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной Волгограда, образуя символический Мост Памяти», с использованием современных технологий и технических средств аудиовизуального искусства, установленных арт-объектов для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза.