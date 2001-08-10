В Южно-Сахалинске временно приостановлена выдача школьных проездных взамен утерянных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пауза связана с возросшим спросом южносахалинцев на услугу по восстановлению карт школьника в связи с их утерей. Это привело к досрочному использованию имеющегося запаса пластиковых карт. Новая партия в пути: заказано 4000 штук. Ориентировочно с 5 декабря замена школьных проездных будет проводится в обычном режиме.
Как отметил заместитель директора городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Попов, с перевозчиками провели разъяснительную работу: в этот период при отсутствии карты школьника, если она утеряна, водители или кондукторы не будут отказывать детям в проезде.
Напомним, карта дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте учащимся школ Южно-Сахалинска в пределах городского округа (за исключением летних каникул). Напомним, что при себе школьник также должен иметь справку из учебного учреждения, чтобы при необходимости подтвердить право на льготный проезд, а также немного наличных денег на случай утери карты школьника.
Карту школьника выдает учебное заведение, где учится ребенок. Она действительна до окончания школы. При ее утере восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» (ул. Пограничная, 30, телефон 55-65-15). При себе иметь паспорт и СНИЛС ребенка. Восстановление карты школьника — платная услуга, 150 рублей.
По информации МУП «ГИАЦ», в прошлом учебном году было восстановлено взамен утерянных около 6000 карт школьника.
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