Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2022
Сейчас 17:15
60,39|62,78|66,91
На севера Сахалина ожидается метель и усиление ветра
15:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска проведут выездной приём в Синегjрске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города приглашает жителей  Синегорска на выездной прием. На вопросы ответят специалисты департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Отрова" в городской администрации.

Выездной прием состоится в понедельник, 28 ноября, в 16:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 16  (отдел по управлению территорией).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?