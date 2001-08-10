Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная задача гастрономического марафона "Пельмень и его друзья" - представить жителям и гостям Южно-Сахалинска различные варианты любимого всеми блюда, в том числе его аналоги из различных кухонь мира, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для островных рестораторов гастромарафон также является конкурсом фестивальных блюд и хорошим поводом для экспериментов в меню. Так, в кафе армянской кухни "Дудук" в ТРЦ "Аллея" (зона фудкорта) специально к фестивалю решили расширить ассортимент хинкали.

- Мы впервые принимаем участие в гастромарафоне и это стало поводом, чтобы удивить наших гостей. Традиционные грузинские хинкали мы предлагаем в авторском исполнении с различными начинками - рассказал шеф-повар кафе «Дудук» Шахобиддин Хусниддинов. - Мне, как повару, было очень интересно, это польза и для нас, и для посетителей, очень радует, что мы получаем положительные отзывы о наших новинках. Мы планируем оставить фестивальные блюда в меню и после завершения марафона.

Напомним, в этом году участниками гастрономического марафона стали 12 заведений общественного питания. Фестивальные сеты имеют фиксированную цену - 750 рублей. В комплекс на усмотрение заведения могу входить салат, закуска, суп, десерт или напиток.

В кафе «Дудук» в рамках гастромарафона гостям предлагают сет с хинкали с разными начинками: картофель с сыром, шпинат с сыром, картофель с грибами, телятина. Вместе с хинкали в предлагают традиционную лепешку - армянскую пиццу Ламаджо и компот из сухофруктов.

Как рассказал шеф-повар заведения, здесь для хинкали используется Традиционное бездрожжевое тесто, для приготовления которого нужна только вода, мука, соль, яйцо. Главная задача повара - раскатать максимально тонкую лепешку, чтобы получилось вкусно.

Познакомиться с меню гастромарафона «Пельмень и его друзья» и другими участниками можно в тематическом разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3577.