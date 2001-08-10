В Южно-Сахалинске ликвидируют несанкционированные свалки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала текущего года в городском округе было зафиксировано 186 мест незаконного сброса мусора. 174 из них уже ликвидированы, оставшиеся 12 несанкционированных свалок уберут до 25 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадна, как куратора партийного проекта «Зеленая экономика», и находится на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.

- В этом году был проделан большой объем работы по вывозу с городских территорий различного мусора, а это 24000 кубометров строительных и бытовых отходов, металлолома, шин и др. Работы по ликвидации незаконных свалок проводятся с привлечением техники, а также ручного труда. Как правило, на уборку одного такого объекта уходит порядка 3-5 дней, - рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Юлия Слуева.

Так, сегодня работы проведены на площадке за железнодорожным переездом в районе Пенсионного фонда. С места стихийного сброса отходов вывезено порядка 57 кубометров крупногабаритного мусора.

Напомним, если вы стали свидетелем факта незаконного складирования мусора, сообщите об этом по телефону департамента городского хозяйства 300-461 (доб. 5, 6, 7, 8, 9), а также через приложение Сахалин.онлайн с прикреплением фотографий.