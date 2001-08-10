Валерий Лимаренко встретился с жителями Корсакова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащий обратился с просьбой к Валерию Лимаренко в ходе встречи с жителями Корсакова, которая состоялась в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве..

- Я участник специальной военной операции. Вернулся в июне с тяжелым ранением. Я приехал на Сахалин в 2011 году из Новосибирска, женился, своего жилья у меня не было. Сейчас живем в квартире тещи, всего нас 6 членов семьи. Прошу помощи в решении жилищного вопроса, – обратился Николай Комлев.

Глава региона поручил профильным министрам подойти к мужчине и детально разобраться в вопросе.

- Я беру ваш вопрос в работу. Это многоходовая история. Будем разбираться. Вам большое спасибо, что защищали Родину. И военнослужащим, и их семьям мы сейчас уделяем самое пристальное внимание. Я лично веду работу по возвращению с фронта многодетных отцов. Мы плотно работаем с нашим армейским корпусом, занимаемся обеспечением военнослужащих квадрокоптерами, различной техникой. Также организовали проект «Сопричастность». Ребята пишут письма солдатам, неравнодушные люди приносят посылки, которые штаб «Единой России» отправляет в постоянном режиме. Будем делать все для победы, – отметил Валерий Лимаренко.

– Под вашим, Валерий Игоревич, руководством, мы помогаем семьям, чьи отцы, мужья и братья выполняют боевые задачи и принимают участие в специальной военной операции. От семей мобилизованных поступило 193 наказа, такие как помощь в разгрузке угля, заготовке дров, содействие в обследовании жилых помещений для проведения ремонта, юридические консультации по кредитным каникулам, консультации по улучшению жилищных условий и предоставлению арендного жилья, – добавил мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Как отметили в министерстве социальной защиты Сахалинской области, помощь в решении жилищного вопроса военнослужащему будут оказывать в рамках механизма поддержки участников боевых действий. После постановки на учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий он может рассчитывать на единовременную выплату.

Большая часть вопросов жителей касалась сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

- Обращаюсь от лица жителей дома № 5/3 по улице Федько. Нам нужен капремонт крыши, фасада и придомовой территории. Крыша и фасад разрушены более, чем на 50 процентов. Крыша у нас до сих пор шиферная. Мы включены по региональной программе на 2023-2025 годы. Хотелось бы быстрее, – обратилась одна из жительниц.

По словам министра ЖКХ региона Наталии Куприной, в ближайшее время фонд капремонта совместно с мэрией проведет обследование дома. По итогам будет принято решение, какой конструктив начать ремонтировать первым. Вероятнее всего начнут с крыши. Её реконструкцию проведут в 2023 году, фасад сделают в 2024. После этого отремонтируют и двор.

- Детский сад «Колокольчик». Обращаюсь от всех родителей. Территория учреждения не благоустроена. Покрытия нет, во время осадков грязно во дворике, – поступило обращение из зала.

По словам директора дошкольного учреждения Екатерины Музыченко, проектно-сметная документация на благоустройство территории подготовлена, но нет финансирования. По информации министерства образования, в планах ремонт стоит на 2025 год. Губернатор поручил передвинуть срок на 2024 год. А до этих пор отсыпать территорию, чтобы не было грязи.

Всего на встрече прозвучало около трех десятков вопросов. Ряд из них касался точечных проблем в сфере обеспечения жильем и ремонта дворов и дорог. Все поручения взяты на контроль.

Также в ходе встречи чествовали отличившихся жителей района. На сцене ДК «Океан» дипломы вручили лауреатам областного конкурса «Сахалинский маяк». В подноминации «Народный учитель» номинации «Народный педагог» дипломы получили педагоги Ольга Карпова и Светлана Бурдюгова. В номинации «Стартап» – индивидуальный предприниматель Галина Барановская. В номинации «Лидер индустрии общественного питания» – индивидуальный предприниматель Мария Качина. Также наградили лучшую управляющую компанию, ей стало ООО «Мир». «Лучшего управдома – председателя Совета» Татьяну Болдыреву, «Лучшего представителя индустрии гостеприимства» Дениса Мамыркина. В номинации «Лучшее территориальное общественное самоуправление (ТОС)» лауреатом стала Гелниса Чернышенко – председатель территориального общественного самоуправления «2 Микрорайон».

Почетной грамоты правительства Сахалинской области удостоены учитель-логопед детсада «Ромашка» Наталья Шмидт, коллектив ООО «Пристань». Благодарности губернатора Сахалинской области получили учитель начальных классов начальной школы № 5 Наталья Капулина, атаман Корсаковского городского казачьего общества «Станица Муравьевская» Владимир Путинцев. Еще 4 жителя района удостоены памятных знаков «75 лет Сахалинской области»: директор Корсаковского историко-краеведческого музея Анна Бабушок, заведующая сельским клубом села Соловьевка Елена Копанец, директор Корсаковской Централизованной библиотечной системы Чин Ен Суни и генеральный директор ООО «НПК «Меркури-Полимер» Владимир Родыгин.