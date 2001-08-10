День матери отметят в музее книги Чехова на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подарок ко Дню матери приглашает изготовить музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 26 ноября. Участников научат работе с полимерной глиной и помогут создать необычный сувенир с пожеланием, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Субботний мастер-класс «Тепло сердец» проведет сотрудник музея книги А. П. Чехова. Он расскажет о технике работы с необычным материалом – полимерной глиной. Далее участники создадут поделку в виде ракушки.

Занятия пройдут 26 ноября в 12:00 и 15:00 в рамках проекта семейного досуга «Счастливая семья в музее», который направлен на укрепление семейных ценностей и развитие творческого потенциала посетителей.

Напомним, праздник «День матери в России» учрежден в 1998 году Указом Президента Российской Федерации в целях повышения социальной значимости материнства. В нашей стране его отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2022 году он пройдет 27 ноября.