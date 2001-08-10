Определены победители конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рассказы, очерки и эссе победителей конкурса «75 необычных историй Южно-Сахалинска» вошли в одноименную книгу. Презентация издания и церемония награждения участников состоялись в областном центре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, творческий конкурс «75 необычных историй города Южно-Сахалинска» посвященный 75-летию Сахалинской области, был объявлен в прошлом году. Организаторами мероприятия выступили Южно-Сахалинское отделение СРО ООГО «Союз женщин России» и департамент образования Южно-Сахалинска. Школьникам необходимо было написать рассказ, эссе или очерк о любимом уголке областного центра, родственниках, внесших вклад в развитие области или своем герое - человеке, который является примером для подражания.

- Мы еще раз убедились сколько талантливых ребят живет в нашем городе. Жюри предстояла непростая работа - все сочинения настолько разные и уникальные. В этом особенная ценность конкурса. Его результатом стал уникальный творческий материал, который опубликован в сборнике, - отметила в приветственном слове директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова. - Пока мы будем писать сочинения и книги, пока наши мысли и воспоминания приобретают словесную форму - будет жива история. Сохранить память поколений - наша с вами главная задача. Я желаю всем участникам конкурса новых творческих побед.

В литературном состязании приняли участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ Южно-Сахалинска, каждая школа могла выдвинуть не более 10 сочинений. Наиболее активно проявили себя Гимназия №3 - 10 работ и школа №31 - 8 рассказов. Всего на конкурс было заявлено почти 120 авторских работ, 75 из них вошли в сборник. Книга издана при помощи муниципального гранта «Мы и наш город», собственные средства «Союза женщин России» и финансовую помощь, оказанную спонсорами.

- Большинство работ были посвящены нашему родному городу, дети писали о своих любимых местах. Конечно, безусловным лидером конкурсных работ стал наш городской парк. Но были и совершенно уникальные темы. Мне очень понравился необычный очерк об аэропорте - исключительном месте для каждого островитянина. Именно поэтому от лица нашей организации мы решили отметить работу Валерии Им, - уточнила Председатель Южно-Сахалинского отделения общественной организации «Союз женщин России» Елена Столярова.

Оценивало творческие работы профессиональное жюри, в их числе ответственный секретарь СРО «Союз писателей России», заслуженный работник культуры Сахалинской области Николай Тарасов и директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры Валентина Малышева. Среди 75-ти работ победителей, особо были отмечены сочинения Амбарцумян Ашота - СОШ №3, Киселевой Ксении - Лицей №1, Им Валерии - Лицей №2, Абдуллоева Шахзода - СОШ № 30.

- Я написала о своем любимом месте - нашем аэропорте. Все мы куда-то улетаем, но всегда приятно возвращаться в родной город и встречать своих близких и друзей. Аэропорт - это место особенных и всегда сильных эмоций, - поделилась задумкой своей работы ученица 7 А класса лицея № 2 Валерия Им. - Это не первый мой опыт участия в сочинительстве, сперва было нелегко, но планирую не останавливаться. Для меня творчество - это часть жизни, больше чем излагать свои мысли на бумаге, я люблю только танцевать.

Уточним, главными целями конкурса стали сохранение традиций написания самостоятельной творческой работы, создание мотивации для изучения возможностей русского языка путем освоения литературных жанров, а также пробуждение интереса к истории родного края, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сборник «75 необычных историй города Южно-Сахалинска» получили победители конкурса, издание также передано в библиотеки города.