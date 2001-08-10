Южносахалинские школьники посетили международный экологический форум в Москве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старшеклассники Дмитрий Ширяев и Дмитрий Рудницкий из лицея №1 вернулись из четырехдневной поездки на экологический форум. С инициативой организовать выезд ребят в Москву выступил мэр города Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Юноши показали отличные знания по экологии, химии, а также являются победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников и конкурсов проектно-исследовательских работ, поэтому было принято решение поощрить их поездкой в качестве гостей. В нем приняли участие школьники из разных регионов России и делегации из 16 стран.
Главной темой обсуждения на форуме стали современные направления экологического движения, в том числе переработка мусора, бережное отношение к природе и ее сохранение. Также для участников работали мастер-классы и выставочные площадки.
- Программа была очень насыщенная. Спасибо мэру Сергею Надсадину за возможность поучаствовать в таком значимом мероприятии. Задача форума - научить школьников внимательно относиться к природе и воспринимать экологические проблемы, прежде всего, как личную ответственность. Например, утилизировать и перерабатывать мусор, сдавать батарейки в специальные пункты,- поделился впечатлениями от поездки Дмитрий Рудницкий. - Мне кажется, что экология - то, что связывает всех нас. Мы все живем в обществе, взаимодействуем с природой. И то, как мы с ней обращаемся, в таком мире мы будем в дальнейшем и жить.
Дмитрий Ширяев отметил, что возможность пообщаться с ребятами со всей России - это один из самых запоминающихся моментов форума.
- Международный экологический форум - очень интересное мероприятие. Лично для меня самым увлекательным событием стала презентация проекта казанских школьников. Они продемонстрировали способ клонирования растений и то, каким образом их впоследствии можно применять в сельском хозяйстве, - добавил старшеклассник.
Как рассказала директор лицея №1 Ольга Меркулова, которая сопровождала ребят во время форума, учащиеся старших классов первого лицея под руководством педагогов большое внимание уделяют проектно-исследовательской деятельности, поэтому посещение мероприятия такого уровня - возможность узнать современные тенденции экологического движения и использовать новую информацию в своих работах.
Помимо образовательной части, для учеников была составлена культурная программа. Сенатор, представляющий интересы Сахалинской области в верхней палате парламента, Андрей Хапочкин пригласил старшеклассников в Совет Федерации, где для ребят была организована экскурсия.
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