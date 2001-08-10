Сахалинским школьникам рассказали, как безопасно обращаться с электричеством

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты ПАО "Сахалинэнерго" продолжают реализацию мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения с целью соблюдения правил безопасности при работе с бытовыми электроприборами и при нахождении вблизи энергообъектов, рассказалди ТИА "Острова" в энегретической компании.

В этом году энергетики провели уроки «Электробезопасности» в новом интерактивном формате, предусматривающем активное взаимодействие со школьниками. Занятия прошли на базе Учебного центра компании, который располагает современным оборудованием, тренажёрами, мультимедийной и компьютерной техникой.

Юными слушателями стали около 100 учеников младших классов школ г. Южно-Сахалинска. Специалисты Сахалинэнерго рассказали им откуда берется электрический ток, о его роли в жизни человека и опасности, которую он представляет, если нарушать правила обращения с ним.

Организатор урока – ведущий специалист службы безопасности производства и охраны труда «Сахалинэнерго» Дмитрий Крюков подавал информацию в адаптированном для детей формате в виде опытов с электрическим током, викторин о свойствах электричества. Урок сопровождался демонстрацией обучающих наглядных материалов — дети познакомились со знаками электробезопасности, которые размещаются на энергообъектах, а также увидели видеоролики, специально подготовленные компанией РусГидро. Особое внимание в них уделялось правилам безопасного поведения во время грозы, в быту и во время активного отдыха на природе. Дети узнали, почему нельзя брать мокрыми руками электроприборы, приближаться к оборванным проводам, играть рядом с опорами линий электропередачи и проникать на территорию подстанций.

Также в практической части занятия электромонтер Южно-Сахалинского сетевого района филиала «Распределительные сети» Алексей Половинкин показал детям средства специальной защиты от поражения электрическим током - диэлектрические перчатки и ботинки, чтобы школьники еще раз убедились в том, что только специалисты, прошедшие обучение, оснащенные средствами защиты и имеющие соответствующую группу допуска могут находиться на территории подстанций.

«Особое внимание на наших занятиях уделяем информированию об опасности трансформаторных подстанций, которые, несмотря на предупреждающие надписи, становятся объектами повышенного внимания со стороны детей», - рассказал начальник службы охраны труда и техники безопасности филиала «Распределительные сети» Иван Григорьев.

Напомним, уроки электробезопасности для школьников младших классов организованы во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, в которых ведёт свою деятельность Сахалинэнерго. В текущем учебном году проводить беседы с детьми энергетики планируют до конца апреля.

«Экспериментальные уроки прошли успешно и показали высокую заинтересованность и вовлеченность в процесс обучения правилам электробезопасности. Мы учтем все наработки и внесем в программу необходимые изменения, чтобы полученные знания лучше усваивались детьми и применялись в жизни», - отметила директор Цчебного центра «Сахалинэнерго» Оксана Казакова.