Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этот вопрос Валерий Лимаренко прорабатывает с органами военного управления. По его мнению, призванные в ходе частичной мобилизации жители Сахалинской области, имеющие троих детей в возрасте менее 16 лет, должны вернуться с фронта домой. А до решения вопроса их следует вывести из зоны боевых действий, рассказали ТИА "Острова "в региональном правительстве.
Во время личной встречи к губернатору обратились мать и жена мобилизованного жителя области. Они просили отозвать из зоны специальной военной операции мужчину, у которого трое детей трех, шести и восьми лет.
- Мы просим вас помочь нам и вернуть домой моего сына. Невестка не справляется с тремя детьми одна, – сказала жительница Южно-Сахалинска.
В начале октября руководство отечественного военного ведомства предоставило отсрочку от частичной мобилизации мужчинам с тремя детьми до 16 лет. Однако это решение не касалось ранее призванных граждан. Чтобы устранить несправедливость, Валерий Лимаренко поручил региональному министерству социальной защиты подготовить список многодетных сахалинцев, призванных в рамках частичной мобилизации. Документ направлен в органы военного управления.
- В военные комиссариаты Сахалинской области приходят люди, которые хотят добровольцами отправиться на Донбасс. Поэтому нет необходимости отправлять в бой многодетных отцов. Буду добиваться их возвращения домой. Пусть папы исполнят свой долг перед Родиной, воспитав достойных граждан России, - сказал губернатор. Валерий Лимаренко.
За последние несколько недель Валерий Лимаренко встретился с 65 семьями защитников Отечества из Южно-Сахалинска, Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Поронайского, Невельского, Смирныховского, Углегорского и Холмского районов. Родственники воинов обращаются с разными просьбами: устроить детей в детсад или школу, помочь с лечением, решением бытовых проблем, предоставить кредитные каникулы. Каждое обращение находится на особом контроле правительства Сахалинской области. Принимают участие в этой работе и муниципальные власти. Губернатор поставил перед главами районов задачу - оказать семьям воинов всестороннюю поддержку в бытовых, социальных, юридических и финансовых вопросах.
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