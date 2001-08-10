30 расселенных домов с начала года снесли в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Плановая работа по расселению многоквартирных и индивидуальных жилых домов ведется в областном центре. После переезда собственников в новые квартиры из строений, признанных аварийными, администрация города приступает к демонтажу зданий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, с января в Южно-Сахалинске снесли 30 жилых домов. Еще 15 объектов будут демонтированы до конца года, в том числе по ул. Достоевского, Украинской, Загородной, Инженерной, Лермонтова, а также в планировочном районе Ново-Александровск.

Кроме того, в областном центре ведется работа по сносу нежилых объектов. Так, с начала года в муниципалитете были демонтированы 15 зданий. В их числе объекты, расположенные в военных городках планировочного района Лиственничное и с. Старорусское. До конца декабря планируется снести еще четыре объекта. Это позволит приступить к строительству образовательного учреждения в 16-м микрорайоне.

Добавим, переселение людей из ветхого и аварийного жилья - один из приоритетов администрации города и мэра Сергей Надсадина. Работа в областном центре ведется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и регионального правительства.

В 2022 году муниципалитет планирует расселить 9 609,4 квадратных метра аварийного жилья. Ожидается, что до конца года новоселами станут 520 человек. На сегодняшний день уже расселено 9 тысяч квадратных метров жилья, в новые благоустроенные квартиры переехали 493 горожанина.