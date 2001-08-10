Администрация Южно-Сахалинска оказала помощь более чем 300 семьям мобилизованных граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы оказания помощи семьям мобилизованных находятся на личном контроле мэра Сергей Надсадина. Добавим, глава города регулярно проводит прием граждан. Также адресную работу с семьями мобилизованных ведут все вице-мэры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, в работу с семьями мобилизованных включены все специалисты департамента. Учитывая широкую тематику обращений, в решении задач также участвуют все структурные подразделения администрации. Так, например, людям требуется содействие в приобретении топлива для домостроений, детской одежды, в устройстве детей в спортивные и творческие секции, консультации специалистов по вопросам оказания мер социальной поддержки. В настоящее время в работе находятся еще несколько десятков запросов от семей мобилизованных южносахалинцев.

- Мы оперативно реагируем на любые обращения, стараемся отрабатывать их в короткие сроки, - отметила Эльвира Юркова.

В администрации Южно-Сахалинска дополнительно организована линия по приему обращений от семей мобилизованных — 310-712. Позвонив по телефону, можно получить оперативную консультацию по своему вопросу или в приоритетном порядке записаться на прием к профильным специалистам.

Также к работе с семьями мобилизованных присоединились «серебряные» волонтеры: южносахалинцы старшего возраста готовы помочь в решении бытовых вопросов, а также жизненным советом и человеческим участием.

Отметим, ранее задачу по оказанию необходимой помощи семьям мобилизованных жителей области перед главами районов поставил Валерий Лимаренко. Как считает губернатор, в каждом конкретной жизненной ситуации необходимо детально разбираться и оперативно находить пути решения вопросов.